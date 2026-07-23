Marché de Noël Salles-Lavalette
vendredi 25 décembre 2026 · Salles-Lavalette
Informations pratiques
Salles-Lavalette
Marché de Noël
Le bourg Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-25 09:00:00
fin : 2026-12-25 12:00:00
Date(s) :
2026-12-25
Pour le dernier marché avant les fêtes, les producteurs habituels du marché de Salles Lavalette marquent le coup !
D’autres producteurs et des artisans (poterie, textiles, decoration,..) viendront étoffer l’offre de produits locaux !
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Le bourg Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 60 30 64 mairie.salleslavalette@wanadoo.fr
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English :
For the last market before the festive season, Salles Lavalette?s regular producers are marking the occasion!
Other producers and craftspeople (pottery, textiles, decoration, etc.) will be adding to the range of local products on offer!
L’événement Marché de Noël Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme du Sud Charente