Repas de chasse Sanglier à la Broche Salles-Lavalette
samedi 8 août 2026 · Salles-Lavalette
Informations pratiques
Salles-Lavalette
Repas de chasse Sanglier à la Broche
Stade Salles-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 12:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Venez partager le repas de fête des chasseurs salésiens et participer à la Tombola ! Au menu apéritif, melon, assiette de hors d’oeuvre, sanglier à la broche offert par la Société de chasse, haricots blancs, salade, fromage, dessert, café, vin.
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Stade Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 30 77
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English :
Come share in the Salésian hunters’ festive meal and take part in the raffle! On the menu: aperitif, melon, appetizer platter, wild boar on a spit provided by the Hunting Society, white beans, salad, cheese, dessert, coffee, and wine.
L’événement Repas de chasse Sanglier à la Broche Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente
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