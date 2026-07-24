Informations pratiques

Salles-Lavalette

Repas de chasse Sanglier à la Broche

Stade Salles-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 12:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Venez partager le repas de fête des chasseurs salésiens et participer à la Tombola ! Au menu apéritif, melon, assiette de hors d’oeuvre, sanglier à la broche offert par la Société de chasse, haricots blancs, salade, fromage, dessert, café, vin.

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Stade Salles-Lavalette 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 27 30 77

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English :

Come share in the Salésian hunters’ festive meal and take part in the raffle! On the menu: aperitif, melon, appetizer platter, wild boar on a spit provided by the Hunting Society, white beans, salad, cheese, dessert, coffee, and wine.

L’événement Repas de chasse Sanglier à la Broche Salles-Lavalette a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme du Sud Charente