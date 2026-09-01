Journée portes ouvertes à l’Andra Soulaines-Dhuys
dimanche 13 septembre 2026 · Soulaines-Dhuys
Informations pratiques
Soulaines-Dhuys
Journée portes ouvertes à l’Andra
CSA Andra Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le centre de stockage de l’Aube de l’Andra vous ouvre ses portes ! Partez à la découverte du quotidien des collaborateurs de l’Andra rencontre et échanges, découverte des méters, information sur les activités de l’agence. À cette occasion, vous pourrez même visiter la zone de stockage !
Au programme
-Découvrir les métiers Rencontrez les collaborateurs de l’Andra et découvrez leurs métiers, lleurs missions et le fonctionnement du centre.
– Animation pédagogiques Profitez des ateliers interactifs d’experiences ludiques et d’échanges privilégiés pour mizux comprendre les déchets radioactifs.
– Visite du site Explorez les alvéoles de stockage de déchéts radioactifs de très faible activité pour mieux comprendre la façin dont on gère les déchets en France.
Nouveautés 2026
Atelier bac de fouilles Animée pas l’Association géologique auboise, cet atelier permettra aux visiteurs de découvrir les richesses géologiques locales.
Atelier impression 3D en argile Découvrez la création artistique et les nouvelles technologies grâce à un atelier d’impression 3D d’oeuvres en argile animé par Emilie Caillaud-Houël, artiste designer.
Restauration sur place. .
CSA Andra Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 33 00 comm-centreaube@andra.fr
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English :
L’événement Journée portes ouvertes à l’Andra Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
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