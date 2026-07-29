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AGENDA · Le Thieulin

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin

mercredi 29 juillet 2026 · Le Thieulin

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Ville
28240 Le Thieulin
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Le Thieulin

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles

Le Thieulin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles
Le Domaine de Lignerolles ouvre ses portes pour une journée d’immersion autour du maraîchage bio !
Vous vous intéressez aux métiers de la terre ? Venez découvrir le métier et notre formation BPREA au Domaine de Lignerolles.

Au programme
– 10h–12h accueil, présentation de la formation et visite du domaine
– 12h–14h déjeuner d’échange (pique-nique tiré du sac, à apporter)
– 14h–16h atelier maraîchage et travaux pratiques
– 16h–17h goûter offert et moment d’échange

Que vous rêviez de changer de vie, de vous reconnecter à la terre ou simplement de découvrir notre métier et notre lieu… cette journée est faite pour vous.   .

Le Thieulin 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 86 01 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House at the Domaine de Lignerolles

L’événement Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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