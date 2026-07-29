Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin
mercredi 29 juillet 2026 · Le Thieulin
Informations pratiques
Le Thieulin
Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles
Le Thieulin Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles
Le Domaine de Lignerolles ouvre ses portes pour une journée d’immersion autour du maraîchage bio !
Vous vous intéressez aux métiers de la terre ? Venez découvrir le métier et notre formation BPREA au Domaine de Lignerolles.
Au programme
– 10h–12h accueil, présentation de la formation et visite du domaine
– 12h–14h déjeuner d’échange (pique-nique tiré du sac, à apporter)
– 14h–16h atelier maraîchage et travaux pratiques
– 16h–17h goûter offert et moment d’échange
Que vous rêviez de changer de vie, de vous reconnecter à la terre ou simplement de découvrir notre métier et notre lieu… cette journée est faite pour vous. .
Le Thieulin 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 86 01 63
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English :
Open House at the Domaine de Lignerolles
L’événement Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
À voir aussi à Le Thieulin (Eure-et-Loir)
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