Informations pratiques

Le Thieulin

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles

Le Thieulin Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles

Le Domaine de Lignerolles ouvre ses portes pour une journée d’immersion autour du maraîchage bio !

Vous vous intéressez aux métiers de la terre ? Venez découvrir le métier et notre formation BPREA au Domaine de Lignerolles.

Au programme

– 10h–12h accueil, présentation de la formation et visite du domaine

– 12h–14h déjeuner d’échange (pique-nique tiré du sac, à apporter)

– 14h–16h atelier maraîchage et travaux pratiques

– 16h–17h goûter offert et moment d’échange

Que vous rêviez de changer de vie, de vous reconnecter à la terre ou simplement de découvrir notre métier et notre lieu… cette journée est faite pour vous. .

Le Thieulin 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 56 86 01 63

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English :

Open House at the Domaine de Lignerolles

L’événement Journée portes ouvertes au Domaine de Lignerolles Le Thieulin a été mis à jour le 2026-07-24 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE