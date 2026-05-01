Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay

Santenay

Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi

Domaine du Château Philippe le Hardi 1 rue du Château Santenay Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Profitez de votre samedi 23 mai 2026 pour venir découvrir le Domaine du Château Philippe le Hardi. A l’occasion de ses portes ouvertes vous pourrez visiter la cuverie et les caves et déguster une dizaine de vins de la Côte Chalonnaise, Côte de Beaune et Côte de Nuits.

Restauration sur place avec Bost pour savourer un bon burger.

Entrée libre et gratuite de 9h à 19h

Visite guidée à heures fixes: 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30

Caution verre 5 € .

Domaine du Château Philippe le Hardi 1 rue du Château Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 61 87 caveau@philippelehardi.com

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English : Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi

L’événement Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne