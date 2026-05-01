Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay
Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay samedi 23 mai 2026.
Santenay
Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi
Domaine du Château Philippe le Hardi 1 rue du Château Santenay Côte-d’Or
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Profitez de votre samedi 23 mai 2026 pour venir découvrir le Domaine du Château Philippe le Hardi. A l’occasion de ses portes ouvertes vous pourrez visiter la cuverie et les caves et déguster une dizaine de vins de la Côte Chalonnaise, Côte de Beaune et Côte de Nuits.
Restauration sur place avec Bost pour savourer un bon burger.
Entrée libre et gratuite de 9h à 19h
Visite guidée à heures fixes: 9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30
Caution verre 5 € .
Domaine du Château Philippe le Hardi 1 rue du Château Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 61 87 caveau@philippelehardi.com
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English : Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi
L’événement Journée Portes Ouvertes au Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay a été mis à jour le 2026-05-13 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne
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