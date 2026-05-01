Journée Portes Ouvertes du Domaine du Château Philippe le Hardi Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay

Santenay

Journée Portes Ouvertes du Domaine du Château Philippe le Hardi

Domaine du Château Philippe le Hardi 1 Rue du Château Santenay Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 09:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Samedi 23 mai 2026 de 9h à 19h, le Domaine du Château Philippe Le Hardi vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir ses caves et ses vins.

Situé à Santenay, au cœur de la Bourgogne viticole, à seulement 15 minutes de Beaune, le Château Philippe le Hardi témoigne de près de 2 000 ans d’histoire par son architecture remarquable et son domaine exceptionnel.

Construit sur d’anciennes fortifications du IXème et XIIème siècle, le château devient l’un des fiefs du Duché de Bourgogne au XIVème siècle. Philippe le Hardi (1342-1404), duc de Bourgogne et fils du roi de France Jean II Le Bon signe en 1395 une ordonnance fondatrice de la culture mono-cépage, désignant le Pinot noir comme seul cépage des vins rouges en Bourgogne. Les célèbres tuiles vernissées du château marquent l’empreinte de ce prestigieux passé étroitement lié aux vins.

Le Château Philippe le Hardi est aujourd’hui l’un des plus vastes domaines bourguignons, avec près de 98 hectares de vignes réparties sur la Côte de Nuits, la Côte de Beaune et la Côte Chalonnaise.

Cette journée portes ouvertes vous permettra de découvrir ce site bourguignon emblématique toute la journée du samedi 7 juin.

Au programme

Visite guidée de la cuverie et des caves du Château à 9h30 11h30 13h30 15h30 17h30

Dégustation d’une belle gamme de vins du Domaine

Entrée libre caution verre 5.00 € .

Domaine du Château Philippe le Hardi 1 Rue du Château Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 20 61 87 caveau@philippelehardi.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée Portes Ouvertes du Domaine du Château Philippe le Hardi

L’événement Journée Portes Ouvertes du Domaine du Château Philippe le Hardi Santenay a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)