Journée portes ouvertes au lycée des territoires EPLEFPA du Montat Le Montat

Journée portes ouvertes au lycée des territoires EPLEFPA du Montat

422 Lacoste Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 09:00:00

fin : 2026-03-14 17:00:00

Date(s) :

2026-03-14

L’année 2026 est une étape historique pour le Lycée des Territoires du Montat, puisque notre établissement célèbre ses 40 ans au service de la formation et du dynamisme local.

Pour lancer cette année anniversaire, nous organisons notre grande Journée Portes Ouvertes.

Ancré au cœur des enjeux de notre région, le lycée forme les futurs acteurs des métiers du vivant (Gestion de la nature, Services aux personnes, Viticulture).

À ce titre, nous sollicitons votre aide pour diffuser cette information auprès des familles du territoire

Affichage Pourriez-vous mettre l’affiche (jointe) à disposition de vos visiteurs ?

Agenda numérique Serait-il possible de relayer l'événement sur votre site internet ou vos réseaux sociaux ?

L’année 2026 est une étape historique pour le Lycée des Territoires du Montat, puisque notre établissement célèbre ses 40 ans au service de la formation et du dynamisme local.

Pour lancer cette année anniversaire, nous organisons notre grande Journée Portes Ouvertes.

Ancré au cœur des enjeux de notre région, le lycée forme les futurs acteurs des métiers du vivant (Gestion de la nature, Services aux personnes, Viticulture).

À ce titre, nous sollicitons votre aide pour diffuser cette information auprès des familles du territoire

Affichage Pourriez-vous mettre l’affiche (jointe) à disposition de vos visiteurs ?

Agenda numérique Serait-il possible de relayer l'événement sur votre site internet ou vos réseaux sociaux ?

.

422 Lacoste Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 03 67 lpa.cahors@educagri.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The year 2026 is a historic milestone for the Lycée des Territoires du Montat, as our establishment celebrates 40 years serving local training and dynamism.

To kick off this anniversary year, we’re holding our big Open Day.

Rooted in the heart of our region’s challenges, the Lycée trains future players in living professions (Nature Management, Personal Services, Viticulture).

As such, we’re asking for your help in disseminating this information to families in the area:

Posting: Could you make the poster (attached) available to your visitors?

Digital agenda: Would it be possible to relay the event on your website or social networks?

L’événement Journée portes ouvertes au lycée des territoires EPLEFPA du Montat Le Montat a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Cahors Vallée du Lot