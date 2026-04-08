La Fête des vins au Domaine de Lacoste Le Montat

Le Montat

La Fête des vins au Domaine de Lacoste

422 Lacoste Le Montat Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre du week-end du Marathon des Vignobles de Cahors, le Lycée des Territoires Domaine de Lacoste vous invite à sa traditionnelle Fête des Vins.

Véritable vitrine du savoir-faire de l'enseignement agricole, cet événement réunit cette année les productions de 25 lycées viticoles français. Les étudiants en Licence Professionnelle VOIM et les élèves de CAPA SAPVER accompagneront les visiteurs pour une découverte pédagogique et sensorielle de 70 cuvées issues de tous nos terroirs.

Un rendez-vous privilégié pour les Marathoniens partenaires du marathon, il sera proposé aux coureurs une escale sensorielle idéale après le retrait de leur dossard à Cahors

Dans le cadre du week-end du Marathon des Vignobles de Cahors, le Lycée des Territoires Domaine de Lacoste vous invite à sa traditionnelle Fête des Vins.

Véritable vitrine du savoir-faire de l'enseignement agricole, cet événement réunit cette année les productions de 25 lycées viticoles français. Les étudiants en Licence Professionnelle VOIM et les élèves de CAPA SAPVER accompagneront les visiteurs pour une découverte pédagogique et sensorielle de 70 cuvées issues de tous nos terroirs.

Un rendez-vous privilégié pour les Marathoniens partenaires du marathon, il sera proposé aux coureurs une escale sensorielle idéale après le retrait de leur dossard à Cahors. À ce titre, l’entrée à la fête est offerte à chaque participant sur présentation de son dossard 2026.

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422 Lacoste Le Montat 46090 Lot Occitanie domainedelacoste@gmail.com

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English :

As part of the Marathon des Vignobles de Cahors, the Lycée des Territoires Domaine de Lacosteinvites you to its traditional Wine Festival.

A true showcase for the expertise of agricultural education, this year’s event brings together the productions of 25 French winegrowing high schools. VOIM Professional License students and CAPA SAPVER students will accompany visitors on an educational and sensory discovery of 70 cuvées from all our terroirs.

A special event for Marathon runners: as partners of the marathon, runners will be offered an ideal sensory stopover after collecting their number in Cahors

L’événement La Fête des vins au Domaine de Lacoste Le Montat a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cahors Vallée du Lot