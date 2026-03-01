Concert de l’harmonie du Grand Cahors Cahors

Concert de l’harmonie du Grand Cahors

7 Rue René Villars Cahors Lot

Début : 2026-03-15 15:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Concert de l'harmonie du Grand Cahors au profit du secours populaire sous la direction de Gilles THIBAULT.

7 Rue René Villars Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 72 74 31 07

English :

Concert by l'harmonie du Grand Cahors in aid of secours populaire under the direction of Gilles THIBAULT.

