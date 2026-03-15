Le Montat

Repas champêtre

Le Montat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 19:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.

Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com

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English :

Lunch with musical entertainment by Banda la Pieuvre and light show by Les Fontaines Féériques.

L’événement Repas champêtre Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble