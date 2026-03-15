Repas champêtre Le Montat
Repas champêtre Le Montat mardi 14 juillet 2026.
Le Montat
Repas champêtre
Le Montat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.
Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.
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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com
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English :
Lunch with musical entertainment by Banda la Pieuvre and light show by Les Fontaines Féériques.
L’événement Repas champêtre Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble
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