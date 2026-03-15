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Repas champêtre Le Montat

Repas champêtre Le Montat

Repas champêtre Le Montat mardi 14 juillet 2026.

Ville : 46090 Le Montat

Département : Lot

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Le Montat

Repas champêtre

Le Montat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.

Repas avec animation musicale par Banda la Pieuvre et spectacle lumineux par Les Fontaines Féériques.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie   festimontat@gmail.com

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English :

Lunch with musical entertainment by Banda la Pieuvre and light show by Les Fontaines Féériques.

L’événement Repas champêtre Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Vignoble

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