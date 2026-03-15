Le Montat

Concours de pétanque et repas

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Animation musicale par l'orchestre Métropole.

Manège pour enfants.

Animation musicale par l'orchestre Métropole.

Manège pour enfants.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com

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English :

Musical entertainment by the Métropole orchestra.

Children’s merry-go-round.

L’événement Concours de pétanque et repas Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie