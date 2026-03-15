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Concours de pétanque et repas Le Montat

Concours de pétanque et repas Le Montat

Concours de pétanque et repas Le Montat samedi 29 août 2026.

Ville : 46090 Le Montat

Département : Lot

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit

Le Montat

Concours de pétanque et repas

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Animation musicale par l'orchestre Métropole.

Manège pour enfants.

Animation musicale par l'orchestre Métropole.

Manège pour enfants.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie   festimontat@gmail.com

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English :

Musical entertainment by the Métropole orchestra.

Children’s merry-go-round.

L’événement Concours de pétanque et repas Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie

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