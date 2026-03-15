Concours de pétanque et repas Le Montat
Concours de pétanque et repas Le Montat samedi 29 août 2026.
Le Montat
Concours de pétanque et repas
Le Montat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Animation musicale par l'orchestre Métropole.
Manège pour enfants.
Animation musicale par l'orchestre Métropole.
Manège pour enfants.
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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com
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English :
Musical entertainment by the Métropole orchestra.
Children’s merry-go-round.
L’événement Concours de pétanque et repas Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie
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