Marché gourmand Le Montat
Marché gourmand Le Montat vendredi 28 août 2026.
Le Montat
Marché gourmand
Rue de l’Université Le Montat Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Marché gourmand avec animation musicale et manège pour enfants.
Marché gourmand avec animation musicale et manège pour enfants.
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Rue de l’Université Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com
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English :
Gourmet market with musical entertainment and merry-go-round for children.
L’événement Marché gourmand Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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