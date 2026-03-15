Le Montat

Marché gourmand

Rue de l’Université Le Montat Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Marché gourmand avec animation musicale et manège pour enfants.

Marché gourmand avec animation musicale et manège pour enfants.

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Rue de l’Université Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com

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English :

Gourmet market with musical entertainment and merry-go-round for children.

L’événement Marché gourmand Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot