Le Montat

Vide-greniers au Montat

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes organise son vide-greniers.

Le comité des fêtes organise son vide-greniers.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com

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English :

The festival committee is organizing its garage sale.

L’événement Vide-greniers au Montat Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot