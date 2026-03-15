Vide-greniers au Montat Le Montat
Vide-greniers au Montat Le Montat dimanche 30 août 2026.
Le Montat
Vide-greniers au Montat
Le Montat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le comité des fêtes organise son vide-greniers.
Le comité des fêtes organise son vide-greniers.
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Le Montat 46090 Lot Occitanie festimontat@gmail.com
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English :
The festival committee is organizing its garage sale.
L’événement Vide-greniers au Montat Le Montat a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Cahors Vallée du Lot
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