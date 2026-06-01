Bibs en jeux au Montat Le Montat
Bibs en jeux au Montat Le Montat samedi 20 juin 2026.
Le Montat
Bibs en jeux au Montat
Le Montat Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Bibs en Jeux s'installe au point lecture du Montat.
Bibs en Jeux s'installe au point lecture du Montat.
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Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 01 17
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English :
Bibs en Jeux takes up residence at the Montat reading point.
L’événement Bibs en jeux au Montat Le Montat a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot
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