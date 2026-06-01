Bibs en jeux au Montat Le Montat samedi 20 juin 2026.

Le Montat

Bibs en jeux au Montat

Le Montat Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Bibs en Jeux s'installe au point lecture du Montat.

Bibs en Jeux s'installe au point lecture du Montat.

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Le Montat 46090 Lot Occitanie +33 5 65 21 01 17

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English :

Bibs en Jeux takes up residence at the Montat reading point.

L’événement Bibs en jeux au Montat Le Montat a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Cahors Vallée du Lot