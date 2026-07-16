Journée portes ouvertes, Bibliothèque municipale De Meilhan, Meilhan

Informations pratiques

Journée portes ouvertes Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale De Meilhan Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Journées portes ouvertes de 10h à 17h.

Visite de la bibliothèque et atelier pour les enfants avec goûter offert l’après-midi.

Bibliothèque municipale De Meilhan ROUTE PORT D’ORION 40400 Meilhan Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558441470

Biblis en folie 2026

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