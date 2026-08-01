Meilhan en Fêtes Meilhan
jeudi 20 août 2026 · Meilhan
Informations pratiques
Meilhan
Meilhan en Fêtes
Meilhan Landes
Tarif : 7 – 7 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-20
Vivez 4 jours de pure convivialité du 20 au 23 août ! Au menu belote, marché fermier gourmand, féerique cavalcade, défis sportifs (canoë, pétanque), repas animés et concours de cocardes. Ne manquez pas le grand défilé de chars et l’éblouissant feu d’artifice ! Bodegas festives chaque soir.
Jeudi 20 Août
20H30 Concours de belote Inscriptions à partir de 19h30 Sandwich et buvette sur place
Vendredi 21 août
19H Marché fermier animé par Hesta Kantu
21H30 Cavalcade
23H Bodega animée par DJ Moussion
Samedi 22 Août
9H Concours de pêche Sandwich et boisson sur place
9H30 Marche matinale organisée par le foyer rural
10H Descente en canoë
14H Initiation aux rollers
14H Concours de pétanque
20H Repas animé par Oasix Band
23H Bodega animée par DJ Moussion
Dimanche 23 Août
10H30 Messe animée par le Réveil Souprossais
12H Défilé de char
13H Vin d’honneur
17H Concours de cocardes avec les raseteurs du sud-ouest Ganadéria armagnacaise
20H Repas
23H Feu d’artifice
23H Bodega animée par DJ Moussion .
Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 29 30
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English : Meilhan en Fêtes
Enjoy 4 days of pure fun from August 20 to 23! On the agenda: belote, a gourmet farmers’ market, a magical parade, sports challenges (canoeing, pétanque), lively meals, and a cocarde contest. Don’t miss the grand parade of floats and the dazzling fireworks display! Festive bodegas every evening.
L’événement Meilhan en Fêtes Meilhan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas