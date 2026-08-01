Informations pratiques

Meilhan

Meilhan en Fêtes

Meilhan Landes

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-20

Vivez 4 jours de pure convivialité du 20 au 23 août ! Au menu belote, marché fermier gourmand, féerique cavalcade, défis sportifs (canoë, pétanque), repas animés et concours de cocardes. Ne manquez pas le grand défilé de chars et l’éblouissant feu d’artifice ! Bodegas festives chaque soir.

Jeudi 20 Août

20H30 Concours de belote Inscriptions à partir de 19h30 Sandwich et buvette sur place

Vendredi 21 août

19H Marché fermier animé par Hesta Kantu

21H30 Cavalcade

23H Bodega animée par DJ Moussion

Samedi 22 Août

9H Concours de pêche Sandwich et boisson sur place

9H30 Marche matinale organisée par le foyer rural

10H Descente en canoë

14H Initiation aux rollers

14H Concours de pétanque

20H Repas animé par Oasix Band

23H Bodega animée par DJ Moussion

Dimanche 23 Août

10H30 Messe animée par le Réveil Souprossais

12H Défilé de char

13H Vin d’honneur

17H Concours de cocardes avec les raseteurs du sud-ouest Ganadéria armagnacaise

20H Repas

23H Feu d’artifice

23H Bodega animée par DJ Moussion .

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 23 29 30

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English : Meilhan en Fêtes

Enjoy 4 days of pure fun from August 20 to 23! On the agenda: belote, a gourmet farmers’ market, a magical parade, sports challenges (canoeing, pétanque), lively meals, and a cocarde contest. Don’t miss the grand parade of floats and the dazzling fireworks display! Festive bodegas every evening.

L’événement Meilhan en Fêtes Meilhan a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Tartas