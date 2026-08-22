Journée Portes Ouvertes chez Kokopelli ! Forêt de Castagnès Le Mas-d’Azil

samedi 12 septembre 2026 · Forêt de Castagnès · Le Mas-d'Azil

Informations pratiques

Le Mas-d’Azil

Journée Portes Ouvertes chez Kokopelli !

Forêt de Castagnès 7 Route de Sabarat Le Mas-d’Azil Ariège

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Entrez dans le coeur battant de Kokopelli…

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Forêt de Castagnès 7 Route de Sabarat Le Mas-d’Azil 09290 Ariège Occitanie +33 5 61 67 69 87 communication@kokopelli-semences.fr

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English :

Step into the beating heart of Kokopelli?

L’événement Journée Portes Ouvertes chez Kokopelli ! Le Mas-d’Azil a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme des Vallées de l’Arize et de la Lèze