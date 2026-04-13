Journée Portes Ouvertes de l’eMa, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève
Journée Portes Ouvertes de l’eMa, Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles, Genève samedi 9 mai 2026.
Journée Portes Ouvertes de l’eMa Samedi 9 mai, 10h00 Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-09T10:00:00+02:00 – 2026-05-09T22:00:00+02:00
Cours d’essai, rencontre avec les professeurs et concerts gratuits tout au long de la journée au Chaudron et à l’Auditorium Ansermet !
Ouverture des inscriptions pour l’année 2026/27
Venez découvrir notre offre de cours, en individuel, en collectif, à la mesure de vos envies d’apprendre et de progresser !
Auditorium Ansermet – Centre des Musiques Actuelles Passage Marie-Claude-LEBURGUE 2 Genève 1205 Jonction Genève
En solo, en groupe ou en famille, venez découvrir l’eMa !
eMa
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