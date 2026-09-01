Informations pratiques

Romilly-sur-Seine

Journée Portes ouvertes des Écuries de la Béchère au centre équestre de Romilly sur Seine

Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

SAMEDI 12 SEPTEMBRE

Dans le cadre de la Fête des associations de Romilly-sur-Seine, le centre équetre vous acceuille pour ses portes ouvertes avec plusieurs animations !!

Au programme

– Visites des écuries

– Baptêmes poneys [5€]

– Balades en calèche [5€] réalisés par Les Calèches Gélanoises

Un accueil sera organisé pour présenter le centre et pour donner les renseignements nécessaires aux visiteurs.

Horaires à partir de 13h30

Renseignements & réservations 03 25 24 71 70 contact@lesecuriesdelabechere.com .

Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 71 70

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English :

L’événement Journée Portes ouvertes des Écuries de la Béchère au centre équestre de Romilly sur Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise