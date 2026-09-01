Journée Portes ouvertes des Écuries de la Béchère au centre équestre de Romilly sur Seine Romilly-sur-Seine
samedi 12 septembre 2026 · Romilly-sur-Seine
Informations pratiques
Romilly-sur-Seine
Journée Portes ouvertes des Écuries de la Béchère au centre équestre de Romilly sur Seine
Romilly-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
Dans le cadre de la Fête des associations de Romilly-sur-Seine, le centre équetre vous acceuille pour ses portes ouvertes avec plusieurs animations !!
Au programme
– Visites des écuries
– Baptêmes poneys [5€]
– Balades en calèche [5€] réalisés par Les Calèches Gélanoises
Un accueil sera organisé pour présenter le centre et pour donner les renseignements nécessaires aux visiteurs.
Horaires à partir de 13h30
Renseignements & réservations 03 25 24 71 70 contact@lesecuriesdelabechere.com .
Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 24 71 70
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English :
L’événement Journée Portes ouvertes des Écuries de la Béchère au centre équestre de Romilly sur Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise
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