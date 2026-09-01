Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours de Fuveau Caserne des pompiers de Fuveau Fuveau

Informations pratiques

Fuveau

Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours de Fuveau

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 18h. Caserne des pompiers de Fuveau 53 Avenue du Maréchal Leclerc Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le centre d’incendie et de secours de Fuveau lors de cette journée portes ouvertes. Au programme manœuvres, stands, animations pour petits et grands, et restauration sur place.

La journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours de Fuveau propose un programme riche et varié. Assistez à des manœuvres de secours routier, de feu de VL et de JSP. Découvrez les stands présentant les tenues de pompiers à travers les époques, des maquettes, des véhicules anciens et récents, ainsi que le groupe Cynotechnique et USAR. Apprenez les gestes qui sauvent avec l’UDSP et le RCSC. De nombreuses animations sont prévues visite des engins, visite de la caserne (sur inscription), parcours du petit pompier, mini simulateur de feu, expositions de dessins, atelier escalade et atelier autour du métier de pompier. Des stands de restauration et buvettes seront disponibles tout au long de la journée. .

Caserne des pompiers de Fuveau 53 Avenue du Maréchal Leclerc Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur amicale.fuveau@gmail.com

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English :

Come discover the Fuveau Fire and Rescue Station during this open house. On the agenda: demonstrations, booths, activities for all ages, and food available on site.

L’événement Journée portes ouvertes du centre d’incendie et de secours de Fuveau Fuveau a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme de Fuveau