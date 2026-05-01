Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray Auray
Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray Auray samedi 30 mai 2026.
Auray
Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray
43 Rue Jean Marie Barre Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray
Découvrez les instruments et les parcours proposés, en présence de l’équipe pédagogique !
14h-15h30 réservé aux élèves d’éveil 2
15h30-17h ouvert à tous·tes à partir du niveau CP/CE1 .
43 Rue Jean Marie Barre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03
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English : Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray
L’événement Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray Auray a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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