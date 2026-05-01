Auray

Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray

43 Rue Jean Marie Barre Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray

Découvrez les instruments et les parcours proposés, en présence de l’équipe pédagogique !

14h-15h30 réservé aux élèves d’éveil 2

15h30-17h ouvert à tous·tes à partir du niveau CP/CE1 .

43 Rue Jean Marie Barre Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 03

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English : Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray

L’événement Journée Portes Ouvertes Ecole de musique d’Auray Auray a été mis à jour le 2026-05-10 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon