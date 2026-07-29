Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Association Le Vestiaire Eymet

Informations pratiques

Eymet

Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire

Association Le Vestiaire 66 Boulevard National Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le Vestiaire vous ouvre ses portes en fin de journée au profit de l’association H aux Carré . .

Association Le Vestiaire 66 Boulevard National Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 82 52

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English : Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire

L’événement Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Eymet a été mis à jour le 2026-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides