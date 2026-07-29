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Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Association Le Vestiaire Eymet

samedi 8 août 2026 · Association Le Vestiaire · Eymet

Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Association Le Vestiaire Eymet

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Association Le Vestiaire
Adresse
66 Boulevard National
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif

Eymet

Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire

Association Le Vestiaire 66 Boulevard National Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 16:00:00
fin : 2026-08-08 21:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Le Vestiaire vous ouvre ses portes en fin de journée au profit de l’association H aux Carré .   .

Association Le Vestiaire 66 Boulevard National Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 82 52 

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English : Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire

L’événement Journée Portes Ouvertes en nocture | Le Vestiaire Eymet a été mis à jour le 2026-07-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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