Eymet

Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis

11 Route du Mayne Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Venez découvrir notre patrimoine avec les archéologues responsables de cette 4ème session de fouilles sur le site gaulois de Blis ! .

11 Route du Mayne Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymet.histoire@gmail.com

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English : Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis

L’événement Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis Eymet a été mis à jour le 2026-06-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides