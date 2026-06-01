Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis Eymet
Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis Eymet samedi 13 juin 2026.
Eymet
Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis
11 Route du Mayne Eymet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez découvrir notre patrimoine avec les archéologues responsables de cette 4ème session de fouilles sur le site gaulois de Blis ! .
11 Route du Mayne Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymet.histoire@gmail.com
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English : Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis
L’événement Journée portes ouvertes | Fouilles archéologiques de Blis Eymet a été mis à jour le 2026-06-08 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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