Saint-Dizier-les-Domaines

Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique

8 La Fayette Saint-Dizier-les-Domaines Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 10:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique

Plants Aromatiques Fleurs Légumes

le 14 mai de 10h à 18h

06 76 18 56 61

laurebalmas@gmail.com

–> Le jardin de Laure .

8 La Fayette Saint-Dizier-les-Domaines 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 56 61 laurebalmas@gmail.com

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English : Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique

L’événement Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique Saint-Dizier-les-Domaines a été mis à jour le 2026-05-07 par Portes de la Creuse en Marche