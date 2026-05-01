Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique Saint-Dizier-les-Domaines
Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique Saint-Dizier-les-Domaines jeudi 14 mai 2026.
Saint-Dizier-les-Domaines
Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique
8 La Fayette Saint-Dizier-les-Domaines Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique
Plants Aromatiques Fleurs Légumes
le 14 mai de 10h à 18h
06 76 18 56 61
laurebalmas@gmail.com
–> Le jardin de Laure .
8 La Fayette Saint-Dizier-les-Domaines 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 56 61 laurebalmas@gmail.com
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English : Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique
L’événement Journée portes ouvertes Le jardin de Laure Pépinière écologique Saint-Dizier-les-Domaines a été mis à jour le 2026-05-07 par Portes de la Creuse en Marche
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