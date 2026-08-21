Journée portes ouvertes – Phasmes de la Compagnie Libertivore – Fanny Soriano, La Seine Musicale, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Journée portes ouvertes – Phasmes de la Compagnie Libertivore – Fanny Soriano Samedi 19 septembre, 17h30 La Seine Musicale Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Phasmes

Compagnie Libertivore – Fanny Soriano

Danse/Duo de portés main à main

Accès libre

Une ronde de feuille, deux corps pour un phasme et une musique pour transcender l’espace, Phasmes nous invite à un voyage merveilleux ou rêve et réalité s’entrecroisent. Entre cirque et danse, deux interprètes donnent vie à une étrange créature en perpétuelle métamorphose. Tantôt végétale, tantôt animale ou minérale, elle évolue au gré de ses interactions avec son environnement, faisant surgir des figures abstraites et évocatrices. Une expérience visuelle singulière qui célèbre la puissance du mouvement et la beauté du vivant.

Programme complet de la Journée Portes Ouvertes à découvrir en septembre sur le site de La Seine Musicale :www.laseinemusicale.com

La Seine Musicale Ile Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Rives de Seine Hauts-de-Seine Île-de-France +33174345353 https://www.laseinemusicale.com [{« link »: « http://www.laseinemusicale.com »}] Inaugurée en avril 2017, La Seine Musicale est une salle de spectacles d’envergure de l’Ouest Parisien, située sur l’île Seguin à Boulogne-Billancourt, devenue en 8 ans l’île de toutes les musiques et de tous les spectacles. Ce navire musical, conçu par les architectes français et japonais Jean de Gastines et Shigeru Ban, est un véritable chef-d’œuvre architectural, un paquebot de 40 000 m2 avec des espaces dédiés à la musique, des expositions, des promenades et des restaurants.

L’ensemble est composé de deux grandes salles, l’une, la Grande Seine, d’une capacité allant jusqu’à 6 800 places selon les configurations, utilisée pour des ballets et des spectacles et concerts de grande envergure et une autre, l’Auditorium Patrick Devedjian, de 1 150 places assises, dédiée à la musique classique et jazz ou à d’autres projets musicaux et créations scéniques. Métro Ligne 9 : Station Pont de Sèvres (terminus). Suivez ensuite la signalisation. Tramway 2 : Station Brimborion. Suivez ensuite la signalisation, puis empruntez la passerelle piétonne : le Parvis de La Seine Musicale se trouvera devant vous. BUS : Station Pont de Sèvres. Lignes 169, 171, 179, 291, 426, 467. Station Cours de l’Île Seguin. Lignes 42, 260, 389.

Spectacle « Phasme »

© Joseph Banderet