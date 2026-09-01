Informations pratiques

Plounéour-Ménez

Journée pré ménopause / ménopause

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Règles et ménopause sans tabou! Et bien parlons-en!!

Il est urgent de se réapproprier la connaissance de notre cycle ovarien, et explorer des pistes de mieux-être par les plantes et l’alimentation.

Comment préparer son infusion? .

1 Rue Jules Ferry Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 96 91

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English :

L’événement Journée pré ménopause / ménopause Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX