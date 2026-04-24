Journée randonnée en montagne au féminin Office de Tourisme Bedous

Bedous

Journée randonnée en montagne au féminin

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 08:30:00

fin : 2026-07-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Offrez-vous une parenthèse enchantée entre femmes, au cœur de la montagne. Une journée unique pour marcher en douceur, respirer profondément et vous reconnecter à l’essentiel dans un cadre naturel préservé. Avec Françoise, accompagnatrice en montagne passionnée et bienveillante, profitez d’une randonnée facile et accessible à toutes, loin de la performance et du stress. Entre sentiers apaisants, rivières de montagne, observation de la faune et de la flore, chaque instant devient une véritable bulle d’oxygène. Au fil de la journée, des pauses ressourçantes rythmeront l’expérience respiration consciente, méditation, moments de silence ou d’échange… autant d’instants précieux pour retrouver calme intérieur, énergie et sérénité. Une escapade 100 % féminine pour se recentrer, et repartir alignée, apaisée et rayonnante. Prenez du temps pour vous… la montagne vous attend. .

Office de Tourisme 2 Place François Sarraille Bedous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 34 57 57 aspe@pyrenees-bearnaises.com

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English :

L’événement Journée randonnée en montagne au féminin Bedous a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn