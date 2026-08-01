Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) BP 1298 Nouméa

Informations pratiques

Nouméa

Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup)

BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :

2026-09-12

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BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 30.95.10 animatup@gmail.com

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English :

L’événement Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) Nouméa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie