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AGENDA · Nouméa

Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) BP 1298 Nouméa

samedi 12 septembre 2026 · BP 1298 · Nouméa

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
BP 1298
Adresse
21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot
Ville
98800 Nouméa
Département
Nouvelle-Calédonie
Tarif

Nouméa

Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup)

BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00

Date(s) :
2026-09-12

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BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 30.95.10  animatup@gmail.com

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English :

L’événement Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) Nouméa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie

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