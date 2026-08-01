AGENDA · Nouméa
Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) BP 1298 Nouméa
samedi 12 septembre 2026 · BP 1298 · Nouméa
Informations pratiques
Nouméa
Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup)
BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-12 15:00:00
Date(s) :
2026-09-12
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BP 1298 21 route du Port Despointes Faubourg Blanchot Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 30.95.10 animatup@gmail.com
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English :
L’événement Journée Récréative Association Témoignage d’un Passé (Atup) Nouméa a été mis à jour le 2026-08-01 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie
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