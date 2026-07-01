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AGENDA · Quimperlé

Journée « Retour vers le Futur », La Loco, Quimperlé

dimanche 19 juillet 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
La Loco
Adresse
Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère

Journée « Retour vers le Futur » Dimanche 19 juillet, 11h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00

11h00-22h00
La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé
️ PAF : Don Libre

✨La Loco – Dimanche 19 juillet – 11h00-22h00
12h00-20h00 : Exposition voitures anciennes et de la Doloréane !
14h30-16h00 : CRAZY COCONUT JAZZ BAND
16h00-17h00 ; Initiation Danse des Années 50
17h00-21h00 : Bal Rock

https://www.facebook.com/events/1036669425351785/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1036669425351785/ »}] https://www.facebook.com/events/1036669425351785/ AVEN
11h00-22h00

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