Journée « Retour vers le Futur », La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

Journée « Retour vers le Futur » Dimanche 19 juillet, 11h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T11:00:00+02:00 – 2026-07-19T22:00:00+02:00

11h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Don Libre

✨La Loco – Dimanche 19 juillet – 11h00-22h00

12h00-20h00 : Exposition voitures anciennes et de la Doloréane !

14h30-16h00 : CRAZY COCONUT JAZZ BAND

16h00-17h00 ; Initiation Danse des Années 50

17h00-21h00 : Bal Rock

https://www.facebook.com/events/1036669425351785/

La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« link »: « https://www.facebook.com/events/1036669425351785/ »}] https://www.facebook.com/events/1036669425351785/ AVEN

11h00-22h00