Quimperlé

Afterwork en musique

Place Hervo Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 18:00:00

fin : 2026-07-03 21:00:00

Date(s) :

2026-07-03

DJ bébère La Panthère mixera sur la place Hervo.

Pour l’afterwork en musique, la végétalerie propose des grignottes gourmandes et végétales, et le café des halles ainsi que l’ épicerie pain beurre sont également ouvert.

Un atelier peinture sera animé pour les enfants proposé par ana puech et l’enez fest. .

Place Hervo Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Afterwork en musique Quimperlé a été mis à jour le 2026-06-16 par OT QUIMPERLE LES RIAS