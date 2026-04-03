Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public Chapelle des Ursulines Quimperlé

Quimperlé

Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 11:00:00

fin : 2026-06-19 18:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Cette année, la Chapelle des Ursulines accueille Maël Nozahic, artiste peintre, graveuse, céramiste et sculptrice fouesnantaise.

Ses œuvres questionnent notre rapport à la nature, l’intimité de nos rêves et la force des messages que se transmettent des générations d’hommes et de femmes à travers les mythes. Son univers s’inspire du surréalisme, les couleurs et les irisations chatoient, la nature foisonnante invite des personnages hybrides, des figures mythologiques et divinatoires, qui révèlent la puissance de la création féminine.

tous les vendredis à 11h à partir du 22 mai

Un cheminement à travers 10 années de créations, des œuvres de jeunesse aux œuvres spécialement créées pour cette exposition quimperloise

En mai et juin, la chapelle est ouverte du mardi au dimanche de 13h30 à 18h. .

Chapelle des Ursulines 1 Avenue Jules Ferry Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English : Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public

L’événement Exposition Maël Nozahic Visites accompagnées tout public Quimperlé a été mis à jour le 2026-04-03 par OT QUIMPERLE LES RIAS