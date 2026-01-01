Arts de la rue 33 Tours et ça repart !

Quimperlé Finistère

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Curieux engin musical aux sacoches garnies de disques, la DiscoMobylette fera halte quelques jours à Quimperlé.

Vous pourrez la rencontrer ici ou là au gré de ses pérégrinations, au marché, devant une terrasse de café, lors de la Fête de la musique…

Aventurière des grands chemins ou du coin de la rue, en quête d’extra dans l’ordinaire, sa conductrice se fera une joie de partager un air de circonstance, une pétarade ou quelques extravagances. .

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

