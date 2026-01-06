Francky 2000 Soirée Rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui La Loco Quimperlé
Francky 2000 Soirée Rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui La Loco Quimperlé vendredi 19 juin 2026.
Francky 2000 Soirée Rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 03:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez chauffer le dancefloor aux meilleurs sons rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui avec DJ Franky 2000 aux platines !!!
Restauration sur place avec les meilleures crêpes de l’univers, celles de Mamy Ninja !!! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Francky 2000 Soirée Rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui
L’événement Francky 2000 Soirée Rock’n’roll des années 60 à aujourd’hui Quimperlé a été mis à jour le 2026-01-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS