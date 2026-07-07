AGENDA · Quimperlé
Journée Retour vers le Futur La loco Quimperlé
dimanche 19 juillet 2026 · La loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Journée Retour vers le Futur
La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Au programme
12h00-20h00 Exposition voitures anciennes et de la Doloréane !
14h30-16h00 Crazy Coconut Jazz Band
16h00-17h00 Initiation Danse des Années 50
17h00-21h00 Bal Rock .
La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Journée Retour vers le Futur Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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