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AGENDA · Quimperlé

Journée Retour vers le Futur La loco Quimperlé

dimanche 19 juillet 2026 · La loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
La loco
Adresse
33 Boulevard de la gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Journée Retour vers le Futur

La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 12:00:00
fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Au programme
12h00-20h00 Exposition voitures anciennes et de la Doloréane !
14h30-16h00 Crazy Coconut Jazz Band
16h00-17h00 Initiation Danse des Années 50
17h00-21h00 Bal Rock   .

La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Journée Retour vers le Futur Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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