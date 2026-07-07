Journée Retour vers le Futur La loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Journée Retour vers le Futur

La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 12:00:00

fin : 2026-07-19 21:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Au programme

12h00-20h00 Exposition voitures anciennes et de la Doloréane !

14h30-16h00 Crazy Coconut Jazz Band

16h00-17h00 Initiation Danse des Années 50

17h00-21h00 Bal Rock .

La loco 33 Boulevard de la gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journée Retour vers le Futur Quimperlé a été mis à jour le 2026-07-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS