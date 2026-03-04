JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Intelligence Artificielle : du diagnostic à la thérapie, Bâtiment Henri Moissan, Orsay

JOURNÉE SCIENTIFIQUE – Intelligence Artificielle : du diagnostic à la thérapie Jeudi 12 mars, 09h00 Bâtiment Henri Moissan Essonne

Sur inscription

Début : 2026-03-12T09:00:00+01:00 – 2026-03-12T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-12T09:00:00+01:00 – 2026-03-12T17:00:00+01:00

La Graduate School Health and Drug Sciences de l’Université Paris-Saclay organise sa journée scientifique, le 12 mars 2026, dans le bâtiment Henri Moissan.

Programme :

Des Conférences Plénières et Posters portant sur la thématique « Intelligence Artificielle : du diagnostic à la thérapie »

Des présentations de lauréats des Appels à Projets et des Prix de Thèse

Des flash présentations et posters des plateformes académiques.

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à partir du lien ci-dessous ; l’inscription est gratuite mais obligatoire : https://framaforms.org/inscription-journee-scientifique-graduate-school-health-and-drug-sciences-12-mars-2026-intelligence

Bâtiment Henri Moissan 17 avenue des sciences Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

