Journée Spéciale Partir en Livre à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou
Journée Spéciale Partir en Livre à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou vendredi 17 juillet 2026.
Beaufort-en-Anjou
Journée Spéciale Partir en Livre à Beaufort-en-Anjou
Médiathèque Beaufort-en-Anjou Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Journée Spéciale Partir en Livre , À l’abordage avec les chiens pirates ! à Beaufort-en-Anjou
Dans le cadre de Partir en livre , organisé par le CNL sous l’impulsion du Ministère de la Culture, les livres sortent des étagères pour aller à la rencontre des jeunes lecteurs ! Pour sa 12ème édition, placée sous le thème Nos petits et grands héros , la médiathèque invite petits et grands à embarquer pour une grande journée d’aventures pleine de surprises avec les célèbres Chiens pirates ! Au programme : atelier Crée ta panoplie de pirate à 10h30, grande chasse au trésor à 14h30, goûter partagé, lectures, jeux et autres surprises ! Programme complet disponible en juin.
Enfants
Sur réservation dans la limite des places disponibles sur le site de la médiathèque, au 02 41 79 74 11 ou à bibliotheque@beaufortenanjou.fr .
Médiathèque Beaufort-en-Anjou 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 79 74 11 bibliotheque@beaufortenanjou.fr
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English :
Special Partir en Livre day, À l’abordage avec les chiens pirates! at Beaufort-en-Anjou
L’événement Journée Spéciale Partir en Livre à Beaufort-en-Anjou Beaufort-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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