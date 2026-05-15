JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade
JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade vendredi 3 juillet 2026.
Grenade
JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS
FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne
Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Foyer Rural de Grenade organise une journée de théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans !
Nathalie vous attend le vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 17h pour une journée ludique et créative autour du jeu, de l’expression et de l’imagination.
Tarif 35/40 € 40 .
FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com
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English :
The Foyer Rural de Grenade is organizing a day of theater for children aged 8 to 10!
L’événement JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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