Grenade

JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR

40

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Foyer Rural de Grenade organise une journée de théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans !

Nathalie vous attend le vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 17h pour une journée ludique et créative autour du jeu, de l’expression et de l’imagination.

Tarif 35/40 € 40 .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade is organizing a day of theater for children aged 8 to 10!

L’événement JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE