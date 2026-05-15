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JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade

JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade

JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade vendredi 3 juillet 2026.

Adresse : FOYER RURAL

Ville : 31330 Grenade

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Tarif : 40 40 40 Tarif de base plein tarif

Grenade

JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS

FOYER RURAL Grenade Haute-Garonne

Tarif : 40 – 40 – EUR
40
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Le Foyer Rural de Grenade organise une journée de théâtre pour les enfants de 8 à 10 ans !
Nathalie vous attend le vendredi 3 juillet 2026 de 9h à 17h pour une journée ludique et créative autour du jeu, de l’expression et de l’imagination.
Tarif 35/40 € 40  .

FOYER RURAL Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie   foyerruralgrenade@gmail.com

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English :

The Foyer Rural de Grenade is organizing a day of theater for children aged 8 to 10!

L’événement JOURNÉE THÉÂTRE 8/10 ANS Grenade a été mis à jour le 2026-05-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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