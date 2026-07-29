Journée tou.te.s à Plainefas Saint-Martin-du-Puy
mercredi 29 juillet 2026 · Saint-Martin-du-Puy
Informations pratiques
Saint-Martin-du-Puy
Journée tou.te.s à Plainefas
Plainefas Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:30:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Toute l’équipe du centre social se déplace sur la commune de Saint-Martin-du-Puy sur la base nautique de Plainefas. Nous serons accueillis par Angie Kayak https://www.angie-kayak.com/. Il vous suffit d’adhérer au centre social et de vous inscrire aux différents ateliers. Attention les enfants doivent être accompagnés d’un adulte référent. Merci d’amener votre pique-nique si vous souhaitez partager le repas avec tout le monde.
Voici ateliers du matin (10h30-12h30)
– Atelier cirque parents-enfants avec Dyslexcirque => inscriptions sebastien.delval@cs-lormes.fr
– Tout savoir sur la gestion forestière durable avec le groupement forestier Le Chat Sauvage sur leur parcelle de forêt => inscriptions sonia.laboureau@cs-lormes.fr
– Atelier Jeux intergénérationnels = > inscriptions laetitia.perrot@cs-lormes.fr
– Atelier pour les tout-petits = > inscriptions marie.ducrot@cs-lormes.fr
– Démarches en ligne avec France Services = > inscriptions sandra.girard@cs-lormes.fr
Repas tiré du sac et partagé ensemble le midi
Les ateliers de l’après-midi (14h-17h)
14h 16 h Atelier paddle en individuel ou en duo => inscriptions damien.pascal@cs-lormes.fr
14h 16 h Découverte de l’écosystème du lac de Chaumeçon en canoë 10 places (sessions de 30 mn) => inscriptions damien.pascal@cs-lormes.fr
14h 16h Tout savoir sur la gestion forestière durable avec le groupement forestier Le Chat Sauvage => inscriptions sonia.laboureau@cs-lormes.fr
14h 16h Balade Santé et Plantes avec Natura Tellae => inscriptions sebastien.delval@cs-lormes.fr
14h 16h Atelier jeux intergénérationnels => inscriptions laetitia.perrot@cs-lormes.fr
16h 17h Goûter de clôture fourni par le centre social .
Plainefas Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 85 47 contact@cs-lormes.fr
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English : Journée tou.te.s à Plainefas
L’événement Journée tou.te.s à Plainefas Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-19 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs