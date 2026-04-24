Journée Vélos de Pays Esplanade du Pays des Nestes et Plantade La Barthe-de-Neste

La Barthe-de-Neste

Journée Vélos de Pays

Esplanade du Pays des Nestes et Plantade 1 Grand Rue La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Au programme Mercredi 6 Mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

– Test de Vélos électriques découvrez et testez gratuitement le vélo à assistance électrique sur l’esplanade du Pays-des-Nestes

– Balades à vélos sur le circuit de la Plantade à 10h et 15h. Sur inscription 05 62 98 50 28

– Stand de réparation Révisez les bases de l’entretien de votre vélo avec l’Atelier Roue Libre, réparateur itinérant

– Stand d’information échangez avec nous sur les projets cyclables du Pays des Neste, voie verte et schéma directeur vélo.

de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 .

Esplanade du Pays des Nestes et Plantade 1 Grand Rue La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 50 28

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English :

On the program Wednesday May 6, 9am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm:

– Electric bike test: discover and test electrically-assisted bikes free of charge on the Pays-des-Nestes esplanade

– Bike rides on the Plantade circuit: at 10am and 3pm. Registration: 05 62 98 50 28

– Repair stand: review the basics of bike maintenance with the Roue Libre workshop, a roving repair shop

– Information stand: talk to us about the Pays des Neste’s cycling projects, the greenway and the cycling master plan.

L’événement Journée Vélos de Pays La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65