Journée Vélos de Pays Esplanade du Pays des Nestes et Plantade La Barthe-de-Neste
Journée Vélos de Pays Esplanade du Pays des Nestes et Plantade La Barthe-de-Neste mercredi 6 mai 2026.
La Barthe-de-Neste
Journée Vélos de Pays
Esplanade du Pays des Nestes et Plantade 1 Grand Rue La Barthe-de-Neste Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Au programme Mercredi 6 Mai, de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
– Test de Vélos électriques découvrez et testez gratuitement le vélo à assistance électrique sur l’esplanade du Pays-des-Nestes
– Balades à vélos sur le circuit de la Plantade à 10h et 15h. Sur inscription 05 62 98 50 28
– Stand de réparation Révisez les bases de l’entretien de votre vélo avec l’Atelier Roue Libre, réparateur itinérant
– Stand d’information échangez avec nous sur les projets cyclables du Pays des Neste, voie verte et schéma directeur vélo.
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 .
Esplanade du Pays des Nestes et Plantade 1 Grand Rue La Barthe-de-Neste 65250 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 50 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the program Wednesday May 6, 9am to 12:30pm and 2pm to 5:30pm:
– Electric bike test: discover and test electrically-assisted bikes free of charge on the Pays-des-Nestes esplanade
– Bike rides on the Plantade circuit: at 10am and 3pm. Registration: 05 62 98 50 28
– Repair stand: review the basics of bike maintenance with the Roue Libre workshop, a roving repair shop
– Information stand: talk to us about the Pays des Neste’s cycling projects, the greenway and the cycling master plan.
L’événement Journée Vélos de Pays La Barthe-de-Neste a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65