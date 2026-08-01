Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel
jeudi 6 août 2026 · Plouarzel
Informations pratiques
Plouarzel
Journée Yoga et Ressourcement
Domaine de Kerzuat Plouarzel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 08:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Offrez-vous une journée pour vous, une parenthèse Yoga et bien-être avec un programme riche, que vous soyez pratiquants confirmés ou débutants
8h Pranayama (techniques respiratoires pour activer son énergie intérieure) et méditation
Séance suivie d’un moment de repos avec tisane anti-inflammatoire
8h45 cours de Hatha Yoga, dispensé par Sailaja (professeur indienne) et Sabine, suivi d’une méditation de bain sonore, dirigée par Séverine, sonothérapeute
10h petit déjeuner sain et énergétique
Temps libre
13h30 déjeuner buffet végétarien
Temps libre
16h30 séance de yoga doux (Yin) et méditation
18h vous pourrez participer à la cérémonie traditionnelle indienne de clôture (closing circle) avec les participants ayant suivi la semaine de retraite. Ce moment permet de réfléchir, d’intégrer les nouveaux besoins dans sa vie, de faire un bilan de sa journée, des dernières semaines…ou mois !
Durant la journée, pendant les temps libres, vous aurez accès à un jacuzzi, une piscine intérieure, un espace bien-être où vous relaxer, un jardin, plusieurs lieux intérieurs où vous poser pour méditer, écrire, lire, vous reposer,..Sinon, la plage est à 7mn en voiture.
Tous les repas sont très qualitatifs, préparés par Julie, notre coach culinaire, et sont faits maison.
Cette retraite Yoga est ouverte à la journée ou à la semaine. Merci de consulter les autres journées car le programme des ateliers est différent chaque jour !
Il est également possible de poursuivre la journée avec nous en restant pour le dîner (végétarien ou non végétarien), merci de nous consulter pour le tarif. .
Domaine de Kerzuat Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 18 12 46 60
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English :
L’événement Journée Yoga et Ressourcement Plouarzel a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE
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