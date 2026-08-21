Journées Agricoles du Volvestre, Commune de Montesquieu-Volvestre, Montesquieu-Volvestre

Informations pratiques

Journées Agricoles du Volvestre 18 – 20 septembre Commune de Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créées en 1957, les Journées Agricoles du Volvestre sont devenues un rendez-vous incontournable du territoire.

Organisé tous les trois ans, cet événement emblématique rassemble jusqu’à 20 000 visiteurs, plus de 300 animaux en concours et une centaine d’exposants.

Pendant trois jours, agriculteurs, éleveurs, producteurs, artisans et grand public se retrouvent pour célébrer l’agriculture locale, découvrir les savoir-faire du territoire et partager un moment convivial autour du monde rural.

Le vendredi est réservé à l’accueil des scolaires.

Renseignements :

Office de Tourisme du Volvestre

9 rue de l’Evêché, 31310 RIEUX-VOLVESTRE

05 61 87 63 33

Commune de Montesquieu-Volvestre 31310 Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie Implantée dans la vallée de l’Arize, située entre Atlantique et méditerranée à 50 km de Toulouse (capitale de la région Occitanie), la ville de Montesquieu est un véritable carrefour de régions qui bénéficie d’un climat relativement doux.

Créées en 1957, les Journées Agricoles du Volvestre sont devenues un rendez-vous incontournable du territoire.

©PaulaBearzotti