Journées Antiques de Borne 3ème édition Borne
Journées Antiques de Borne 3ème édition Borne samedi 11 juillet 2026.
Borne
Journées Antiques de Borne 3ème édition
Salle communale Borne Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:30:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Remontez le temps lors des Journées Antiques de Borne ! Pendant deux jours, découvrez un campement gallo-romain, assistez à des démonstrations de manœuvres militaires, participez à des ateliers et plongez au cœur de l’Antiquité.
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Salle communale Borne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes plavdite.civites@gmail.com
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English :
Step back in time at the Journées Antiques de Borne! For two days, discover a Gallo-Roman encampment, watch demonstrations of military maneuvers, take part in workshops and plunge into the heart of Antiquity.
L’événement Journées Antiques de Borne 3ème édition Borne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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