Borne

Journées Antiques de Borne 3ème édition

Salle communale Borne Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 09:30:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Remontez le temps lors des Journées Antiques de Borne ! Pendant deux jours, découvrez un campement gallo-romain, assistez à des démonstrations de manœuvres militaires, participez à des ateliers et plongez au cœur de l’Antiquité.

.

Salle communale Borne 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes plavdite.civites@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Step back in time at the Journées Antiques de Borne! For two days, discover a Gallo-Roman encampment, watch demonstrations of military maneuvers, take part in workshops and plunge into the heart of Antiquity.

L’événement Journées Antiques de Borne 3ème édition Borne a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay