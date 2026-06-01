Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes
Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes dimanche 28 juin 2026.
Saint-Martin-des-Combes
Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Atelier Au-tour du pot Présentation du processus de fabrication des poteries de l’atelier, de la terre au pot en passant par le tour, et démonstration de tournage.
De 10h à 17h
Entrée libre
Inscription 06 47 19 98 65 .
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65
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English : Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie
L’événement Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-03 par Vallée de l’Isle en Périgord