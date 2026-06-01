Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes dimanche 28 juin 2026.

Saint-Martin-des-Combes

Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Atelier Au-tour du pot Présentation du processus de fabrication des poteries de l’atelier, de la terre au pot en passant par le tour, et démonstration de tournage.

De 10h à 17h

Entrée libre

Inscription 06 47 19 98 65 .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

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English : Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie

L’événement Journées de Patrimoine de Pays: Visite atelier de poterie Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-03 par Vallée de l’Isle en Périgord