Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour Dans la ville Bagnères-de-Bigorre
vendredi 14 août 2026 · Dans la ville · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour
Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 14:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Nos artistes du Haut-Adour vous ouvrent leurs ateliers le temps d’un week-end decouvrez leurs oeuvres et échangez avec eux.
10 lieux, 24 artistes à découvrir .
Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie mosaicroche@orange.fr
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English :
Our artists from the Haut-Adour region are opening their studios to the public for a weekend: come discover their works and chat with them.
L’événement Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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