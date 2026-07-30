Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour Dans la ville Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 14:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Nos artistes du Haut-Adour vous ouvrent leurs ateliers le temps d’un week-end decouvrez leurs oeuvres et échangez avec eux.

10 lieux, 24 artistes à découvrir .

Dans la ville BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie mosaicroche@orange.fr

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English :

Our artists from the Haut-Adour region are opening their studios to the public for a weekend: come discover their works and chat with them.

L’événement Journées des Ateliers d’artistes de Haut-Adour Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-07-25 par Pôle du Tourmalet |CDT65