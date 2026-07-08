Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-30

À La Pause Végétale, découvrez le tataki zomé avec Solange ! Le jeudi 30 juillet, de 14h à 16h, un atelier créatif autour du végétal pour imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce à cette technique japonaise.

.

BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 La Pause V%E9g%E9tale: Discover Zom%E9 Tataki with Solange! On Thursday, July 30, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m., join us for a creative workshop focused on plants, where you’ll use this Japanese technique to print flowers and leaves onto fabric.

L’événement Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65