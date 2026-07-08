Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
jeudi 30 juillet 2026 · BAGNERES-DE-BIGORRE · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-30
À La Pause Végétale, découvrez le tataki zomé avec Solange ! Le jeudi 30 juillet, de 14h à 16h, un atelier créatif autour du végétal pour imprimer fleurs et feuilles sur tissu grâce à cette technique japonaise.
.
BAGNERES-DE-BIGORRE 18 Rue Justin Daléas Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 27 40 96 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
%C0 La Pause V%E9g%E9tale: Discover Zom%E9 Tataki with Solange! On Thursday, July 30, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m., join us for a creative workshop focused on plants, where you’ll use this Japanese technique to print flowers and leaves onto fabric.
L’événement Ateliers La Pause Végétale Atelier tataki zomé Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées)
- Soirée Tour de France LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 8 juillet 2026
- A la rencontre de Yohann Villanua, Poète conteur BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 8 juillet 2026
- Exposition photo dans le quartier des Thermes place des thermes Bagnères-de-Bigorre 9 juillet 2026
- Passage du Tour de France à Bagnères et la Mongie LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 9 juillet 2026
- Braderie d’été BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 9 juillet 2026