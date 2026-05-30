Spectacle Les Pastourelles de Campan à la Halle aux Grains Bagnères-de-Bigorre mercredi 29 juillet 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Spectacle Les Pastourelles de Campan

à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Les Pastourelles de Campan presentent leur spectacle Beth temps a… .

Plus d’infos sur le site des Pastourelles

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à la Halle aux Grains BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Les Pastourelles de Campan present their show Beth temps a… .

More info on the Pastourelles website

L’événement Spectacle Les Pastourelles de Campan Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65