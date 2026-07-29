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AGENDA · Talmont-Saint-Hilaire

Journées des enfants au Domaine des Clayères Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire

dimanche 9 août 2026 · Domaine des Clayères · Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Domaine des Clayères
Adresse
226 Rue des Parcs
Ville
85440 Talmont-Saint-Hilaire
Département
Vendée
Tarif

Talmont-Saint-Hilaire

Journées des enfants au Domaine des Clayères

Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:30:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

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Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 85 67 01 50  contact@lesclayeres.fr

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English :

L’événement Journées des enfants au Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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