Journées des enfants au Domaine des Clayères Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire

Informations pratiques

Talmont-Saint-Hilaire

Journées des enfants au Domaine des Clayères

Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 10:30:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

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Domaine des Clayères 226 Rue des Parcs Talmont-Saint-Hilaire 85440 Vendée Pays de la Loire +33 2 85 67 01 50 contact@lesclayeres.fr

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English :

L’événement Journées des enfants au Domaine des Clayères Talmont-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral