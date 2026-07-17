Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen Remungol Évellys
samedi 8 août 2026 · Remungol · Évellys
Informations pratiques
Évellys
Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen
Remungol Kermerian à Remungol Évellys Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Découverte et vente des Hibiscus et autres plantes de bruyère. Visite libre du jardin et de sa collection (+ de 65 variétés d’Hibiscus). De 14h à 19h. Tarifs 6€ /4€ réduit/ gratuit -12 ans. CB 6.10/4.10 réduit .
Remungol Kermerian à Remungol Évellys 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 99 28
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English :
L’événement Journées des hibiscus aux jardins d’Ewen Évellys a été mis à jour le 2026-07-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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