Journées des patrimoines de la Région de Suippes, Église Saint-Martin, Suippes

Informations pratiques

Journées des patrimoines de la Région de Suippes 19 et 20 septembre Église Saint-Martin Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tout au long du week-end, partez à la découverte de notre patrimoine à travers un programme riche et varié : visites libres et guidées, expositions, portes ouvertes, marché artisanal, concerts, projections et bien d’autres animations.

Un week-end pour découvrir, partager et faire vivre notre patrimoine !

Église Saint-Martin 54 Ferme de Suippes 51600 Suippes Suippes 51600 Marne Grand Est

Découvrez un programme inédit à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le territoire de la Région de Suippes !

©Marne 14-18