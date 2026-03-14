Journées d’initiation de Highline

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-05-08 2026-07-17

La slackline, c’est un sport et un art qui demande beaucoup de dextérité. Venez vous initier et le découvrir à l’occasion de cette journée en compagnie de Benoît Brume, champion du monde de vitesse de Highline.

Apprendre la Highline entre deux châteaux en Alsace… ça te tente ?

L’association le Fil Fantastique organise un

stage de highline de 3 jours à Ribeauvillé (68)

pour découvrir la discipline dans un cadre exceptionnel.

Que tu sois débutant complet ou que tu aies déjà essayé la slackline,

on t’accompagne pour tes premiers pas en highline.

Baptêmes de Highline de 3 jours pour les débutants

– Du 8 au 10 mai

Réservation en ligne

– Du 17 au 19 juillet

Réservation en ligne 0 .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 7 67 11 41 87 benoit.brume@gmail.com

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English :

The slackline is a sport and an art that requires a lot of dexterity. Come and discover it during this day with Benoît Brume, world champion of highline speed.

L’événement Journées d’initiation de Highline Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr